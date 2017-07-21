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21 июля 2017
17:29  21 июля 2017 0

В Кремле пожалели нового владельца «часов Путина»

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Никакого отношения к президенту часы не имелиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу продажи на европейском аукционе часов, которые, согласно гарантийным документам, якобы принадлежат Владимиру Владимировичу Путину. По его словам, часы не имеют никакого отношения к главе РФ.

«Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме», — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь российского лидера пошутил, сказав, что «дело Остапа Бендера живет».

Ранее аукционный дом в Монако сообщил о том, что часы «Путина» продали более чем за один миллион евро. Новый владелец пожелал остаться неизвестным, напоминает «телеканал 360».

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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