В Кремле пожалели нового владельца «часов Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу продажи на европейском аукционе часов, которые, согласно гарантийным документам, якобы принадлежат Владимиру Владимировичу Путину. По его словам, часы не имеют никакого отношения к главе РФ.
«Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме», — цитирует Пескова RT.
Пресс-секретарь российского лидера пошутил, сказав, что «дело Остапа Бендера живет».
Ранее аукционный дом в Монако сообщил о том, что часы «Путина» продали более чем за один миллион евро. Новый владелец пожелал остаться неизвестным, напоминает «телеканал 360».