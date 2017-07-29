08:27 29 июля 2017 0

Рамзан Кадыров встал на защиту соотечественниц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал главу МВД России Владимира Колокольцева проверить инцидент с уроженками Чечни в Воронеже, которых незаконно остановила на улице полиция и потребовала предъявить документы. Данный инцидент он назвал «позором».

В Instagram чеченский лидер написал, что девушек, одна из которых несовершеннолетняя, а вторая с грудным ребенком, на улице остановили молодые люди «с характерной спортивной внешностью» и потребовали предъявить паспорта. По его словам, к женщинам были претензии лишь потому, что они были одеты в длинные платья и платки, а значит якобы могли совершить теракт.

«Находящиеся вблизи сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее, не произносят ни единого слова. Приехавшего на место инцидента брата, который также пытается выяснить, что случилось, как особо опасного преступника валят на асфальт, надевают наручники и увозят в отдел», — пишет Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что удивлен тем, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. «Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента», — добавил глава Чечни.

Позже стало известно, что Кадыров провел телефонный разговор с главой региона Алексеем Гордеевым, который выразил сожаление в связи с случившимся. «Начальником ГУ МВД РФ по Воронежской области назначено проведение служебной проверки действий сотрудников полиции, ГУ СК начато расследование, освобождён задержанный Руслан Абдулаев. Известно, что участники инцидента обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения», — добавляет Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что таких инцидентов в межнациональной стране происходить не должно. «Хвала Аллаху, таких сотрудников в МВД РФ немного, а достойных офицеров в сто раз больше. Тысячи жителей регионов России осудили бесчеловечное отношение к девочке и ребенку, а также к их родным. Такой и должна быть реакция общества, независимо от того, кто пострадал — русский, чеченец, татарин, черкес или еврей».