10:36 03 августа 2017 0

Кита спасали три часа Фото: сайт защитной программы "Белуха-Белый кит"

Спасатели на Камчатке освободили запутавшуюся в рыболовецких сетях белуху, передает агентство Nation News. Млекопитающее попало в ловушку в районе Авачинской бухты, запутавшись в сети и зацепившись хвостом за «якорь-мертвяк». Белуха не пострадала, однако в некоторых местах содрала кожный покров.

Спасатели МЧС узнали об инциденте от местного рыбака. На помощь киту выехали сотрудники министерства и научные сотрудники. В момент прибытия спасателей животное находилось в состоянии сильного стресса и не подпускало людей. Несмотря на это, они смогли приподнять белуху и обрезать снасти. Как уточняет «телеканал 360» операция по спасению продолжалась около трех часов.

Ученые из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии рассказали, что белухи редко заходят в Авачинскую бухту. Данный вид китов находится в списке Международного союза охраны природы и серьезно страдает от загрязнения окружающей среды ядами и отходами человеческой деятельности при освоении побережий арктических и дальневосточных морей.