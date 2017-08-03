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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
10:36  03 августа 2017 0

Спасатели МЧС освободили редкое животное из сетей камчатских рыбаков

Кита спасали три часаФото: сайт защитной программы "Белуха-Белый кит"

Спасатели на Камчатке освободили запутавшуюся в рыболовецких сетях белуху, передает агентство Nation News. Млекопитающее попало в ловушку в районе Авачинской бухты, запутавшись в сети и зацепившись хвостом за «якорь-мертвяк». Белуха не пострадала, однако в некоторых местах содрала кожный покров.

Спасатели МЧС узнали об инциденте от местного рыбака. На помощь киту выехали сотрудники министерства и научные сотрудники. В момент прибытия спасателей животное находилось в состоянии сильного стресса и не подпускало людей. Несмотря на это, они смогли приподнять белуху и обрезать снасти. Как уточняет «телеканал 360» операция по спасению продолжалась около трех часов.

Ученые из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии рассказали, что белухи редко заходят в Авачинскую бухту. Данный вид китов находится в списке Международного союза охраны природы и серьезно страдает от загрязнения окружающей среды ядами и отходами человеческой деятельности при освоении побережий арктических и дальневосточных морей.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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