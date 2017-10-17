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17 октября 2017
16 октября 2017
09:20  17 октября 2017 0

Гражданин США застрелил жену и взорвал свой дом ради россиянки

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Взрыв не помог скрыть следы преступленияФото: depositphotos.com © URA.RU

В США арестовали мужчину, который убил супругу и взорвал дом с ее телом, чтобы заключить брак с гражданкой России.

Следствие выяснило, что 59-летний Стивен Пирус выстрелил своей супруге Ли Энн в голову, после чего открыл в доме газовый клапан для того, чтобы взорвать помещение. Позднее подозреваемый заявил, что женщина сама попросила убить ее, так как имела проблемы с психикой.

Однако стражи порядка установили, что Пирус заранее аккуратно вынес все свои вещи из дома, чтобы сохранить их, пишет Life.ru.

Следователи обнаружили в телефоне преступника фото интимного характера россиянки по имени Ольга, а также переписку влюбленных, в которой обсуждалась их грядущая свадьба. Пара познакомилась два года назад, когда девушка посещала Соединенные Штаты.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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