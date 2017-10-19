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19 октября 2017
14:50  19 октября 2017 0

На Всемирном фестивале выяснили разницу между российской и иностранной молодежью

На фестиваль приехало 25 тысяч участников из 188 стран мираФото: сетевого издания «Госиндекс»

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи собралось 25 тысяч участников из 188 стран мира. В ходе мероприятия неоднократно проводились различные опросы. Россияне и иностранцы отвечали на них по-разному.

Так, среди россиян, считающих, что политика власти должна быть направлена на привлечение молодых людей к политике, набралось 49,1%, среди иностранцев такое мнение высказали 64,7%. За необходимость популяризации общенациональных ценностей среди студенчества высказались 49,7% российских участников фестиваля и только 38,3% иностранных. А вот в необходимости помощи молодежи со стороны государства в поиске работы цифры оказались схожими: 38,6% и 33,6% соответственно.

Портал «Госиндекс» подготовил инфографику, в которую собрал все данные, набравшиеся за время работы фестиваля.

Фото: сетевого издания «Госиндекс»

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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