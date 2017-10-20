00:46 20 октября 2017 0

Участники пресс-конференции считают, что данное мероприятие увенчалось успехом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года, который проходит в эти дни в Сочи, состоялась первая пресс-конференция, на которой подвели предварительные итоги.

Президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу выступил первым. Он заявил, что данное мероприятие создано для дружбы и солидарности между народами. Также он добавил, что Россия внесла самый большой вклад в развитие данного фестиваля, приблизив объединение всех мировых держав.

После вступительных слов, решила высказаться президент Международной демократической федерации женщин Лорена Пенья, которая выразила большую признательность и уважение нашей стране.

«Россия — сакральное место для установления мирового порядка, именно из этой страны распространяется мировая солидарность, свобода и всеобщее равенство. Так должно быть и сейчас, вопреки агрессивной западной политике», — сказала Пенья.

Подвести первые предварительные итоги фестиваля предоставили председателю Национального подготовительного комитета России Григорию Петушкову. Он рассказал, что за три года подготовки фестиваля, он стал для них маленькой жизнью. Но на данный момент уже есть первые результаты, показывающие успех данного мероприятия. Появились десятки соглашений о дальнейшем сотрудничестве между российскими и иностранными молодежными организациями.

Также Петушков добавил, что этот фестиваль очень важен для его семьи, объединивший целые поколения.

«Мой прадедушка Анатолий Новиков совместно с поэтом Львом Ошаниным стал автором самого первого гимна фестиваля, который поют тысячи молодых людей по всему миру по сей день», — рассказал председатель Национального комитета России.

Подводя итоги, участникам пресс-конференции задали вопрос, как фестиваль поможет сохранить мир и солидарность среди будущих поколений. Николас Пападимитриу ответил, что успех идеи заключается не в количестве участников, а в единстве сегодняшней молодежи. Он считает, что каждый человек, находившийся на данном мероприятии, получил огромный комплекс знаний, который использует в целях укрепления мира.

Молодые люди уже объединены стремлением и желанием к справедливости, которая приведет к всеобщему миру и солидарности. Несмотря на то, что фестиваль потихоньку начинает подходит к финишной прямой, но в глобальном смысле он не заканчивается. Люди будут дальше поддерживать связь, общение и сотрудничество, чтобы в дальнейшем вместе реализовывать озвученные на фестивале предложения и идеи, потому что их объединяет одна цель — дружба и уважение во всем мире.