Полицейские задержали высокопоставленного силовика за взятку

18:47 20 октября 2017 0

Остапенко пытался получить незаконным путем 150 тысяч рублей, утверждают источники Telegram-канала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главу отдела собственной безопасности МВД Адыгеи Александра Остапенко задержали по подозрению во взятке.

По информации Telegram-канала Mash, Остапенко пытался получить незаконным путем 150 тысяч рублей. Его задержанием занимались сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России.

Предположительно, у Остапенко есть посредник — подполковник ОЭБиПК по Белореченскому району Краснодарского края Геннадий Шевченко.