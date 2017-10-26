Бузова нахамила журналистке за вопрос о Дуде. ВИДЕО

Начинающая певица Ольга Бузова обвинила журналистку в том, что та попросила её вспомнить, кто такой Юрий Дудь (популярный блогер). Ольга посоветовала представительнице телеканала «Ю» Алине Элидже «практики поднабраться».
Инцидент произошёл на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (на которой свою коллекцию презентовала дочь Рамзана Кадырова). Элидже спросила Бузову, знает ли она журналиста Юрия Дудя и чем он «берёт». На что Ольга сказала, что понятия не имеет, кто он такой. Видя, как удивилась представительница СМИ, исполнительница начала ссору. Запись ответа Бузовой появилась в Instagram журналистки.
«Девушка, а вы давно работаете журналистом? Просто вы очень странно берете интервью. Может, вам практики поднабраться?» — заявила Бузова.
По словам Алины, ее стаж в профессии составляет десять лет. К слову, Ольга Бузова и популярный видеоблогер Юрий Дудь вместе присутствовали на съёмках первого выпуска нового сезона Comedy Club на ТНТ.
Скандал с журналисткой стал не единственным на неделе моды. Будучи на модном показе Айшат Кадыровой, Бузова назвала Чечню другой страной и заявила, что всегда надевает платок, находясь в мусульманском государстве, пишет «Федеральное агентство новостей».