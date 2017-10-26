Британский журнал поместил на обложку Путина в образе царя. ФОТО

22:34 26 октября 2017 0

Глава РФ уже попадал на обложку The Economist в 2016 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин попал на обложку последнего выпуска британского журнала The Economist. «Царь рожден через 100 лет после революции», — гласит подпись к фотоколлажу, на котором российский глава изображён в железном мундире с эполетами. Фото появилось на странице издания в Twitter.

Художник изрядно потрудился над костюмом Путина: вместо шитья на эполетах с плеч президента свисают ракеты, а по орденской ленте летит истребитель. Одна из медалей напоминает очертания Крымского полуострова, а рядом с ней находится изображение детской игрушки — тролля — с лицом президента США Дональда Трампа.

«Зависть — это очень плохо. Представьте себе своего дурака принца Чарльза в этой униформе! :)», — написали в комментариях к этой публикации. «Не только Россия, Америка также находится под властью того же царя», — отметил другой подписчик.

«Без Путина продажи упали? Боже, какое жалкое чувство юмора. Я надеюсь, что Россия не опустится до вашего уровня», — саркастически заметил читатель Twitter-блога британского СМИ.

В 2016 году президент России уже попадал на обложку The Economist в мрачном образе. На ней вместо зрачков Путина были изображены два красных истребителя.