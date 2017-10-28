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28 октября 2017
14:37  28 октября 2017 0

Союзмультфильм снял продолжение «Простоквашино»

Стиль «Трое из Простоквашино» в новых сериях обещают сохранитьФОТО: Wikipedia

Новая серия мультфильма «Простоквашино» по книгам Эдуарда Успенского выйдет в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Первые шесть минут (каждая серия длится шесть минут) будут готовы к концу января 2018 года», — сообщил Машковцев. По его словам, анимация будет на более высоком уровне, но стиль останется прежним, компьютерная графика будет выглядеть как рисованный мультфильм. «Мы попытаемся максимально сохранить стиль самого изображения, стиль фонограммы, чтобы между проектами была преемственность», — заверил директор студии.

Всего выйдет 30 новых серий продолжения «Простоквашино». Премьера состоится в конце января 2018 года.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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