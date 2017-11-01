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01 ноября 2017
31 октября 2017
02:47  01 ноября 2017 0

Учительнице, назвавшей второклассника дураком, назначен штраф 1000 рублей

Дети рисовали на себе «татуировки» и не слушались педагогаФото: Вадим Ахметов

Бывшей учительнице начальных классов школы №684 Санкт-Петербурга Ольге Алферовой назначен денежный штраф в размере 1000 рублей за публичное оскорбление одного из учеников. К такому решению пришел мировой суд Московского района Петербурга во вторник, 31 октября.

Как сообщает kp.ru, при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства и положительные характеристики учительницы — ранее женщина не имела замечаний, связанных с ее деятельностью. Кроме того, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Штраф был оплачен сразу же после вынесения решения.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», скандал в петербургской школе №684 «Берегиня» произошел в конце сентября. Второклассники, дурачась, начали разрисовывать себе руки шариковыми ручками, изображая татуировки. Алферова пригрозила учащимся, что если безобразие не прекратится, то она напишет слово «дурак» на лбу тому, кто ее не слушается, после чего привела угрозу в действие. В результате 8-летний мальчик подвергся насмешкам со стороны одноклассников.

После того, как история получила огласку в СМИ, прокуратура нашла в действиях педагога нарушение прав учащегося, а также оскорбление его чести и достоинства. Руководство школы сочло поступок учительницы аморальным и расторгло с ней трудовой договор.

Между тем, как ранее писало «URA.RU», коллеги характеризуют Алферову как ласкового, доброго и спокойного педагога. Учителя говорят, что причиной срыва могли стать проблемы в семье педагога.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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