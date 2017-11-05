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05 ноября 2017
04 ноября 2017
01:04  05 ноября 2017 0

Ученые, погибшие при крушении вертолета у Шпицбергена, оказались на борту случайно

Вертолет был поднят на поверхность 4 ноябряФото: официальный сайт МЧС РФ

Трое ученых, погибших при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» у берегов Шпицбергена, изначально не должны были находиться на борту воздушного судна. Об этом стало известно от представителей компании-перевозчика.

«Ученые должны были забрать научные приборы, но погода им не позволяла, — приводит РИА „Новости“ слова заместителя гендиректора компании „Конверс Авиа“ Дмитрия Желязкова. — Поэтому было принято решение взять их на попутный рейс до Пирамиды вместе с сотрудниками „Арктикугля“, потому что были свободные места».

По словам Желязкова, никакого специального разрешения на перевозку людей, не являющихся сотрудниками «Арктикугля» не требовалось, так как рейс не был коммерческим.

Как сообщает RT, погода не позволяла научным специалистам выйти из Пирамиды в Баренцбург на катере, как это планировалось изначально.

Между тем, ранее губернатор Шпицбергена заявил о намерении провести проверку, так как по летному законодательству «Конверс Авиа» имела разрешение только на перевозку шахтеров, а не ученых, сообщают «Вести».

Люди, находившиеся в упавшем в море Ми-8, не успели воспользоваться спасжилетами

Как ранее писало «URA.RU», вертолет Ми-8АМТ пропал с экранов радаров 26 октября. На борту воздушного судна, пилотируемого тюменцами Евгением Барановым и Владимиром Фроловым, находилось восемь человек. Машина следовала из поселка Пирамида в Баренцбург. На сегодняшний день вертолет поднят на поверхность, однако обнаружено тело лишь одного из восьми погибших. Как установлено, все находившиеся на борту успели покинуть машину, однако не сумели воспользоваться спасательными жилетами.

По заявлению представителей МЧС РФ, зона поисковой операции будет расширена,

Евгений Александров
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