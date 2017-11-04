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04 ноября 2017
21:35  04 ноября 2017 0

На упавшем в море Ми-8, которым управляли тюменцы, не успели надуть спасательные жилеты. ВИДЕО

Зона поисковой операции будет расширена, так как на борту не обнаружили телФото: пресс-служба губернатора Шпицбергена

Спасатели подняли вертолет Ми-8, упавший в море возле архипелага Шпицберген 26 октября, с глубины 209 метров. Внутри воздушного судна не оказалось ни одного тела. На борту нашли 23 спасательных жилета, однако они не были надуты.

«Для того, чтобы воспользоваться жилетами, пассажиры и экипаж должны были взять их в руки, выпрыгнуть из вертолета, а потом уже активировать», — цитирует директора авиакомпании «Конверс-Авиа„Дмитрия Железнякова Nation News. На сегодняшний день найдено лишь одного тело погибшего в 130 метрах от вертолета. Имя его пока не называется, но, по данным источников, это один из ученых, летевших пассажирами. Еще один спасательный жилет, а также ботинок и сумку нашли в 80 метрах от корпуса утонувшей машины, сообщает ‚Газета.ru‘.

Также найден один из двух «черных ящиков». «Найден речевой самописец вертолета. Он и GPS-модули будут отправлены для анализа в Москву. Параметрический самописец еще не найден, его поиски продолжатся», — цитирует RT сообщение норвежского Бюро по расследованию происшествий. Экспертизу корпуса погибшего вертолета будут проводить норвежские специалисты, так как судно погибло в территориальных водах Норвегии.

Из-за того, что на борту вертолета не нашли тел погибших, зона поисковой операции будет расширена. «Поисковые работы будут продолжены. Зона поисковой операции расширена с учетом течений и погодных условий», — приводит слова старшего офицера-оператора Управления организации информирования населения МЧС России Вячеслава Сниткина телеканал 360.

Трагедия активно обсуждается на форуме летчиков. Пилоты считают, что людей погубила большая глубина: «Получается, экипажу и пассажирам удалось выбраться из фюзеляжа, но слишком большая глубина 200 метров не оставила им шансов… к сожалению. Все успели покинуть машину и замерзли в воде (захлебнулись). Теперь ищи иголку в стоге сена».

Как писало «URA.RU» ранее, 26 октября российский вертолет пропал возле архипелага Шпицберген. На борту находились восемь человек, в том числе двое полярных летчиков из Тюменской области. Командиром экипажа Ми-8 был житель Тобольска Евгений Баранов, а вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов. Правительство Тюменской области пообещало выделить материальную помощь семьям погибших летчиков.

Александр Лукманов
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