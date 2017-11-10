00:07 10 ноября 2017 0

Информация была инициирована телефонными хулиганами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источник назвал «исчезновение» вертолета Ми-8 в республике Коми проделкой пранкеров. По его словам, хулиганы вклинились в эфир с диспетчерами.

Информация об аварийной посадке с последующим исчезновением вертолета Ми-8 в Коми — не правдивая. Пранкеры вклинились в эфир с диспетчерами на специальных частотах, от лица экипажа сообщили об отказе двигателя и намерении совершить аварийную посадку, после чего связь прервалась, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Проверка показала, что информация была инициирована телефонными хулиганами, так называемыми пранкерами», — цитирует агентство источника. Он также сообщил, что поисками злоумышленников занимаются правоохранительные органы.

В настоящее время спасатели устанавливают маршрут полета, отметил источник Nation News.

Ранее поступила информация о том, что в Коми во время аварийной посадки Ми-8 с экипажем неожиданно прервалась связь, на борту на тот момент находилось 10 человек. Спасатели приступили к поискам вертолета.