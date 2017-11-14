00:35 14 ноября 2017 0

Решение американской газеты изобразить Крым одного цвета с Россией вызвало недовольство украинских властей Фото: www.flickr.com

Одна из самых популярных американских газет, The New York Times, при публикации материала о Керченском мосте подписала Крым как «спорную территорию». МИД Украины такое решение возмутило.

В частности, предметом негодования Украины стала карта, на которой территория Крыма изображается в схожем с Россией цвете и называется «спорной территорией». Официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца выразила резкое несогласие с мнением американской газеты.

«Крым не является „спорной“ территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен — РФ», — приводит слова пресс-секретаря телеканал 360.

Также Беца пообещала обратиться в редакцию NYT с требованием изменить публикацию.

Ранее украинские власти заявили, что американские эксперты посетят Крым для мониторинга военно-политической ситуации на полуострове. Крымское правительство информацию опровергло, заявив, что идея Киева является не больше чем «больной фантазией».