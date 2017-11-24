23:43 24 ноября 2017 0

Факт стрельбы не подтвердился, но при эвакуации пострадала одна из пассажирок Фото: скрин видео

Правоохранительными органами британской столицы было принято решение об эвакуации пассажиров метро, а также жителей города с улиц в районе Оксфорд-стрит. Поводом стало сообщение о якобы имевшей место стрельбе вечером в пятницу, 24 ноября.

Прохожим посоветовали покинуть улицы и укрыться в зданиях.

По предварительной информации, в ходе эвакуации из метро пострадала женщина. О других пострадавших сведений пока не поступало, передает Nation News.

После эвакуации людей, полицейские приступили к проверке, сообщает RT. К настоящему часу информация о стрельбе не подтвердилась, станции «Оксфорд Серкус» и «Бонд-стрит» снова были открыты.

Между тем, на видеозаписях, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, как люди в панике покидают указанные районы после объявления об эвакуации.