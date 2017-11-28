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28 ноября 2017
21:16  28 ноября 2017 0

РЖД ввели скидку 50% на все места в плацкартных вагонах

Клипарты и адресники. Сургут, перон, поезда, ржд
Продажа билетов по специальным ценам уже открытаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

ОАО «Российские железные дороги» объявило о запуске акции для билетов на плацкарт. Теперь все граждане могут приобрести их вдвое дешевле — продажа билетов по специальным ценам уже открыта.

В акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, сообщает «Интерфакс». Исключение составляют фирменные поезда N146/145 Москва — Назрань и N61/62 Москва — Нальчик (помимо группы вагонов Москва — Анапа).

В «РЖД» отмечают, что скидки не суммируются — пассажир может выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф. Граждане могут приобрести билет в железнодорожных кассах, на официальном сайте организации и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». В Федеральной пассажирской компании также подчеркивают, что 50%-ная скидка применяется к стоимости проезда, но не распространяется на дополнительные услуги.

Ранее в пресс-службе «РЖД» объяснили, почему плацкарт дороже самолета. Приобрести билет в плацкартный вагон дальнего следования возможно в любой момент по фиксированной цене.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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