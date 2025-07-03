ВСУ атаковали Удмуртию дронами

В Удмуртии зафиксирована атака ВСУ на один из объектов с применением беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
«На один из объектов, который не находится на территории каких-либо городов, совершенна атака», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он отметил, что были зафиксированы два беспилотника. Один из них уничтожен силами противовоздушной обороны РФ, второй попал в объекты инфраструктуры.
В настоящее время ведутся работы по устранению последствий происшествия. Сведений о пострадавших не поступало, отметил Бречалов.
Накануне атаку БПЛА ВСУ отразили и в Воронежской области. В регионе зафиксированы разрушения: повреждены крыши двух частных домов, а также выбиты окна в жилых домах, передает «Национальная служба новостей».
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