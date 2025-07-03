ВСУ атаковали Удмуртию дронами

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Силы ПВО уничтожили один из дронов
Силы ПВО уничтожили один из дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Удмуртии зафиксирована атака ВСУ на один из объектов с применением беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«На один из объектов, который не находится на территории каких-либо городов, совершенна атака», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он отметил, что были зафиксированы два беспилотника. Один из них уничтожен силами противовоздушной обороны РФ, второй попал в объекты инфраструктуры.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий происшествия. Сведений о пострадавших не поступало, отметил Бречалов. 

Накануне атаку БПЛА ВСУ отразили и в Воронежской области. В регионе зафиксированы разрушения: повреждены крыши двух частных домов, а также выбиты окна в жилых домах, передает «Национальная служба новостей».

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В Удмуртии зафиксирована атака ВСУ на один из объектов с применением беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. «На один из объектов, который не находится на территории каких-либо городов, совершенна атака», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он отметил, что были зафиксированы два беспилотника. Один из них уничтожен силами противовоздушной обороны РФ, второй попал в объекты инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий происшествия. Сведений о пострадавших не поступало, отметил Бречалов.  Накануне атаку БПЛА ВСУ отразили и в Воронежской области. В регионе зафиксированы разрушения: повреждены крыши двух частных домов, а также выбиты окна в жилых домах, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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