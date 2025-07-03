Для некоторых россиянок расширят льготы

С 1 января в России вступают в силу новые меры поддержки женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Соответствующий законопроект был разработан правительством по поручению Президента РФ и направлен на расширение социальных гарантий для многодетных матерей. Об этом сообщает Правительство РФ.
Согласно законопроекту, опубликованному в официальном telegram-канале правительства, матерям-героиням будут предоставлены следующие льготы:
- Внеочередное оказание медицинской помощи;
- Освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг;
- Бесплатное предоставление земельного участка в собственность и первоочередное обеспечение строительными материалами;
- Дополнительные возможности для трудоустройства, бесплатного профессионального обучения или переобучения.
Многодетные матери смогут отказаться от предоставленных льгот в пользу ежемесячной денежной выплаты, размер которой составит более 72 тысяч рублей. Оформить выплату можно будет дистанционно через портал госуслуг. Женщины со званием «Мать-героиня» будут получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей одновременно с пенсией. Эти средства будут ежегодно индексироваться с учетом инфляции.
Изменится и подход к формированию страхового стажа для многодетных родителей. Если ранее в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми, то теперь будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения по общему сроку. Матери-героини, которые уже получают пенсию, смогут получить дополнительные средства за 2025 год в первом полугодии 2026 года.
Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для этой категории граждан предусмотрен комплекс новых мер поддержки, который приравнивает их к Героям Труда России по объему социальных гарантий и выплат.
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