Путин призвал сделать «модным трендом» большую традиционную семью

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Путин призвал создавать креативные идеи для продвижения тренда больших семей в РФ
Путин призвал создавать креативные идеи для продвижения тренда больших семей в РФ Фото:

Большую традиционную семью необходимо превратить в привлекательный тренд в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России», — призвал российский лидер на форуме Агентства стратегических инициатив. Он также отметил, что «очень просит» об этом. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». 

Ранее глава России отметил, что стране удалось сформировать модель развития, базирующуюся на «энергии» общества. По его словам, этот механизм является уникальным.

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Большую традиционную семью необходимо превратить в привлекательный тренд в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России», — призвал российский лидер на форуме Агентства стратегических инициатив. Он также отметил, что «очень просит» об этом. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».  Ранее глава России отметил, что стране удалось сформировать модель развития, базирующуюся на «энергии» общества. По его словам, этот механизм является уникальным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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