Путин призвал сделать «модным трендом» большую традиционную семью

Большую традиционную семью необходимо превратить в привлекательный тренд в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России», — призвал российский лидер на форуме Агентства стратегических инициатив. Он также отметил, что «очень просит» об этом. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Ранее глава России отметил, что стране удалось сформировать модель развития, базирующуюся на «энергии» общества. По его словам, этот механизм является уникальным.
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