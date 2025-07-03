Журналист Киселев: Sputnik Азербайджан больше не сможет продолжать работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной стали задержания руководителей агентства
Причиной стали задержания руководителей агентства Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Информационное агентство Sputnik Азербайджан не имеет возможности продолжать свою деятельность. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют», — рассказал Киселев РИА Новости. Причиной стали задержания руководителей агентства — граждан России, а также нескольких сотрудников-азербайджанцев в Баку, которые продолжаются уже четвертые сутки. Киселев выразил глубокую обеспокоенность происходящим, подчеркнув, что, по мнению медиагруппы, действия азербайджанских властей не имеют оснований.

Руководство «Россия сегодня» считает обвинения в адрес своих сотрудников несостоятельными, а задержания — необоснованными и надуманными. За годы присутствия в стране агентство, по словам руководителя, способствовало развитию дружественных отношений между Россией и Азербайджаном, а редакционная политика была направлена на укрепление сотрудничества между двумя странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информационное агентство Sputnik Азербайджан не имеет возможности продолжать свою деятельность. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют», — рассказал Киселев РИА Новости. Причиной стали задержания руководителей агентства — граждан России, а также нескольких сотрудников-азербайджанцев в Баку, которые продолжаются уже четвертые сутки. Киселев выразил глубокую обеспокоенность происходящим, подчеркнув, что, по мнению медиагруппы, действия азербайджанских властей не имеют оснований. Руководство «Россия сегодня» считает обвинения в адрес своих сотрудников несостоятельными, а задержания — необоснованными и надуманными. За годы присутствия в стране агентство, по словам руководителя, способствовало развитию дружественных отношений между Россией и Азербайджаном, а редакционная политика была направлена на укрепление сотрудничества между двумя странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...