Журналист Киселев: Sputnik Азербайджан больше не сможет продолжать работу

Информационное агентство Sputnik Азербайджан не имеет возможности продолжать свою деятельность. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют», — рассказал Киселев РИА Новости. Причиной стали задержания руководителей агентства — граждан России, а также нескольких сотрудников-азербайджанцев в Баку, которые продолжаются уже четвертые сутки. Киселев выразил глубокую обеспокоенность происходящим, подчеркнув, что, по мнению медиагруппы, действия азербайджанских властей не имеют оснований.
Руководство «Россия сегодня» считает обвинения в адрес своих сотрудников несостоятельными, а задержания — необоснованными и надуманными. За годы присутствия в стране агентство, по словам руководителя, способствовало развитию дружественных отношений между Россией и Азербайджаном, а редакционная политика была направлена на укрепление сотрудничества между двумя странами.
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