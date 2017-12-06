Телеведущий Юрий Николаев отказался от помощи в борьбе с раком

18:08 06 декабря 2017 0

Актер постоянно находится под наблюдением врачей Фото: Wikimedia Commons

Телеведущий и актер Юрий Николаев рассказал о тяжелой борьбе с онкологическим заболеванием. Он отметил, что самое важное в таком деле — не поддаваться унынию, ставить здоровье на первое место и надеяться на свои силы.

В начале нулевых врачи диагностировали у Николаева рак кишечника, а затем — при очередном рецидиве — опухоль нашли в другом органе. Когда актеру сообщили о болезни, он испытал шок, но потом направил все силы на восстановление здоровья. «Жизнь ведь продолжается, существуют хеппи-энды, а вот отчаяние может ухудшить ситуацию», — цитируют народного артиста РФ «Дни.ру». Актер рассказал, что всегда отказывался от помощи, так как был уверен: справится сам.

Николаев также отметил, что не позволял болезни нарушать свои планы. В пример он приводит участие в проекте «Танцы на льду», когда его партнерша, актриса Анастасия Заворотнюк, только по окончании съемок узнала, что он накануне перенес серьезную операцию. Артист подчеркнул, что с такими героическими поступками нужно быть осторожнее — здоровье должно ставиться на первое место.

Сейчас Юрий Николаев находится под пристальным вниманием врачей: проходит профилактические осмотры, чтобы не допустить очередной рецидив.