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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:08  06 декабря 2017 0

Телеведущий Юрий Николаев отказался от помощи в борьбе с раком

Актер постоянно находится под наблюдением врачейФото: Wikimedia Commons

Телеведущий и актер Юрий Николаев рассказал о тяжелой борьбе с онкологическим заболеванием. Он отметил, что самое важное в таком деле — не поддаваться унынию, ставить здоровье на первое место и надеяться на свои силы.

В начале нулевых врачи диагностировали у Николаева рак кишечника, а затем — при очередном рецидиве — опухоль нашли в другом органе. Когда актеру сообщили о болезни, он испытал шок, но потом направил все силы на восстановление здоровья. «Жизнь ведь продолжается, существуют хеппи-энды, а вот отчаяние может ухудшить ситуацию», — цитируют народного артиста РФ «Дни.ру». Актер рассказал, что всегда отказывался от помощи, так как был уверен: справится сам.

Николаев также отметил, что не позволял болезни нарушать свои планы. В пример он приводит участие в проекте «Танцы на льду», когда его партнерша, актриса Анастасия Заворотнюк, только по окончании съемок узнала, что он накануне перенес серьезную операцию. Артист подчеркнул, что с такими героическими поступками нужно быть осторожнее — здоровье должно ставиться на первое место.

Сейчас Юрий Николаев находится под пристальным вниманием врачей: проходит профилактические осмотры, чтобы не допустить очередной рецидив.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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