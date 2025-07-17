Премьер-министр Венгрии призвал определить, что собой представляет Украина

Прежде чем обсуждать возможное членство Украины в Европейском союзе, необходимо четко определить, что представляет собой эта страна, где проходят ее границы и каково ее население. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — написал Орбан в социальной сети Х. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины остается неопределенной. На первом этапе необходимо добиться прекращения огня и установления мира.
Орбан отметил, что после установления мира и ясности относительно статуса Украины, возможно заключение долгосрочных соглашений с Россией. Также он выразил надежду на формирование стратегического партнерства между ЕС и Украиной, которое, по его мнению, должно обеспечить суверенитет и стабильность в Европе.
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