Премьер-министр Венгрии призвал определить, что собой представляет Украина

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Ситуация вокруг Украины остается неопределенной
Ситуация вокруг Украины остается неопределенной Фото:

Прежде чем обсуждать возможное членство Украины в Европейском союзе, необходимо четко определить, что представляет собой эта страна, где проходят ее границы и каково ее население. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — написал Орбан в социальной сети Х. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины остается неопределенной. На первом этапе необходимо добиться прекращения огня и установления мира.

Орбан отметил, что после установления мира и ясности относительно статуса Украины, возможно заключение долгосрочных соглашений с Россией. Также он выразил надежду на формирование стратегического партнерства между ЕС и Украиной, которое, по его мнению, должно обеспечить суверенитет и стабильность в Европе.

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Прежде чем обсуждать возможное членство Украины в Европейском союзе, необходимо четко определить, что представляет собой эта страна, где проходят ее границы и каково ее население. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы должны определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — написал Орбан в социальной сети Х. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины остается неопределенной. На первом этапе необходимо добиться прекращения огня и установления мира. Орбан отметил, что после установления мира и ясности относительно статуса Украины, возможно заключение долгосрочных соглашений с Россией. Также он выразил надежду на формирование стратегического партнерства между ЕС и Украиной, которое, по его мнению, должно обеспечить суверенитет и стабильность в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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