23:56 06 декабря 2017 0

Президент внес поправки к закону о маткапитале на рассмотрение Госдумы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил расширить возможности населения по использованию материнского капитала. Проект закона, позволяющего направлять средства на оплату детских дошкольных учреждений, внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ.

«Проектом федерального закона предлагается установить еще одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

В настоящее время закон о материнском капитале разрешает использовать средства господдержки на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение жилых помещений, в том числе — ипотечных, передает RT.

Как отмечается, право на дополнительные меры господдержки может быть реализовано через три года со дня рождения или усыновления второго, третьего или последующих детей.

Напомним, ранее Владимир Путин установил, что при рождении первого и второго ребенка до достижения ими полутора лет будет ежемесячно выплачиваться семьям с доходами в размере не более 1,5 прожиточного минимума на человека. Ранее «URA.RU» сообщало, что средний размер выплат таким семьям составит порядка 10,5 тыс. рублей ежемесячно.