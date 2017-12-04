Путин определил, какие семьи будут получать деньги за первенца

18:26 04 декабря 2017 0

Путин заявил о необходимости стимулирования роста рождаемости в стране Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин распределил поручения по новым инициативам выплат на первого и второго ребенка, установил сроки и назначил ответственных за их выполнение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

Глава государства рассказал, что пособие будет ежемесячно начисляться семьям с доходами не более 1,5 прожиточного минимума на человека, пока ребенку не исполнится полтора года. Сроком выполнения поручения он назвал 15 февраля 2018 года, ответственным назначил руководителя администрации президента Антона Вайно. Кроме того, программу материнского капитала планируется продлить до конца 2021 года, расширив возможности его использования.

Путин также отметил, что к марту будущего года правительство должно разработать план развития материально-технической базы детских поликлиник, на что планируется потратить по 10 млрд рублей в течение трех лет. Также он поручил разработать программу достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Этот показатель должен быть достигнут к 2021 году, подчеркнул он.

Ранее президент заявил о необходимости стимулирования роста рождаемости. Средняя выплата составит порядка 10,5 тысяч рублей в месяц. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в колонке для «URA.RU» отмечал, что в России насчитывается немало семей, которые смогут претендовать на подобные выплаты.