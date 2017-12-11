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11 декабря 2017
13:08  11 декабря 2017 0

Посылки «Почты России» сдуло турбиной самолета. ВИДЕО

Почта России, почта россии, посылки
Посылки разлетелись по всему аэропортуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На YouTube набирает популярность запись, на которой видно, как посылки «Почты России» сдувает турбиной самолета. Видео посмотрели почти восемь тысяч пользователей.

В одном из аэропортов Камчатки грузопассажирский ЯК-40, выруливающий по полосе рядом с горой посылок, сдул потоком воздуха из турбины весь ценный груз. Посылки разлетелись по всей летной полосе, пишет «Пятый канал». Управление федеральной почтовой связи уже прокомментировало инцидент, подчеркнув, что ни одна посылка не повреждена. «Вся почта была оперативно собрана и проверена на целостность, после чего доставлена в сортировочный центр».

Также в ведомстве отметили, что авиационное судно начало движение, «не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона». Это является грубым нарушением авиационных правил. Аэропорт уже начал служебную проверку. «Почта России, ничего удивительного»; «Стабильность — девиз Почты России!»; «А среди этих посылок возможно есть и моя. Впрочем, узнаю по ее целостности, когда получу», — пишут в комментариях под видео.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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