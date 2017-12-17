05:22 17 декабря 2017 0

Глава правительства считает, что коллайдер выведет Россию на принципиально новый уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил в Минобразования поручение профинансировать работу Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Первый взнос в размере 3,9 млрд рублей должен частично покрыть расходы на создание и эксплуатацию протонного коллайдера.

По мнению главы Правительства РФ, подобные разработки выведут Россию на мировой уровень в сфере исследований физических явлений. «Это позволит обеспечить создание на территории России экспериментальной базы мирового уровня для проведения на ней фундаментальных исследований по ряду важнейших направлений современной физики», — цитирует Life слова Медведева.

Коллайдер протонов и тяжелых ионов NICA строится подмосковной Дубне с прошлого года. Завершить подготовительные работы и запустить коллайдер в полную силу планируется к 2023 году, однако тестировать его возможности могут начать гораздо раньше — уже в 2019 году.