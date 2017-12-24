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24 декабря 2017
23 декабря 2017
00:15  24 декабря 2017 0

«Шаг в правильном направлении». Маккейн поприветствовал решение о поставках оружия на Украину

Джон Маккейн считает, что поставки оружия принесут мир на УкраинуФОТО: time.com
новость из сюжета:
Война на Украине
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Американский сенатор Джон Маккейн назвал решение о поставках противотанковых комплексов Javelin на Украину «шагом в правильном направлении». По мнению республиканца, оборонительное летальное оружие необходимо Киеву для «сдерживания российской агрессии».

«Решение поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, о котором ранее сообщалось, посылает четкий сигнал о том, что США будут защищать своих союзников и партнеров в их сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности», — цитирует сенатора информагентство ТАСС.

Маккейн убежден, что поставки оружия не будут препятствовать установления мира на юго-востоке Украине, а напротив, поспособствуют созданию «стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения конфликта».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрит план поставок Украине противотанковых ракетных установок. Ожидается, что в 2018 году Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок. Кроме того, в поставки будут включены американские противотанковые комплексы Javelin и дополнительные боеприпасы.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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