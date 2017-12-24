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24 декабря 2017
23 декабря 2017
12:51  24 декабря 2017 1

У Рогозина были предшественники: в Сети появилось видео первых экспериментов с жидкостным дыханием

Открытие скейт-городка, осмотр губернатором Алексеем Кокориным объектов программы
Тогда в опыте приняла участие дворняжка КосмоФото: Игорь Меркулов © URA.RU (архив)

Опубликована видеозапись одного из первых экспериментов с жидкостным дыханием. Он проходил в 1988 году, и проводили его также российские ученые.

Эксперимент курировал член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Андрей Филиппенко, пишет РЕН-ТВ. В роли подопытного выступила дворовая собака по кличке Космо. Отмечается, что перед погружением собаку долго приучали к воде. После эксперимента Космо прожила немало лет и даже дала потомство.

21 декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин продемонстрировал подобный эксперимент президенту Сербии Александру Вучичу. В опыте использовали таксу, причем многим показалось, что эксперимент проходил негуманно. Животное затолкали в узкую емкость и удерживали силой. Позднее стало известно, что Рогозин забрал таксу себе домой, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за экспериментов над животными ежегодно погибает до 150 миллионов подопытных. Зверей используют в фармацевтике, фундаментальной науке, при проверке средств бытовой химии и в ходе учебного процесса.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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