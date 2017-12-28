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28 декабря 2017
09:57  28 декабря 2017 6

В России разработают зенитный комплекс для уничтожения беспилотников

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Новейший комплекс позволить сбивать беспилотники, а также ряд боевых машинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России приступили к разработке новейшего зенитного артиллерийского комплекса, который предназначен для поражения тактических беспилотников. Кроме того, его расчеты смогут вести огонь по наземным и надводным целям.

Новое оружие придет на смену широко известным, но морально устаревшим и слабозащищенным самоходным артиллерийским комплексам «Шилка»: оно сможет сбивать летящие снаряды, а также уничтожать вертолеты огневой поддержки, наземные и надводные легкобронированные цели, пишет телеканал 360. Об этом рассказал командующий войсковой Противовоздушной обороной Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Александр Леонов, передает «Газета.Ru». Одним из главных достоинств комплекса он назвал малую радиозаметность.

Ранее стало известно, что Россия в 2018—2027 годы потратит на перевооружение армии 19 трлн рублей. Об этом сообщил источник, близкий к администрации президента, напоминает «Национальная служба новостей».

Юрий Викторов
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