В России приступили к разработке новейшего зенитного артиллерийского комплекса, который предназначен для поражения тактических беспилотников. Кроме того, его расчеты смогут вести огонь по наземным и надводным целям.
Новое оружие придет на смену широко известным, но морально устаревшим и слабозащищенным самоходным артиллерийским комплексам «Шилка»: оно сможет сбивать летящие снаряды, а также уничтожать вертолеты огневой поддержки, наземные и надводные легкобронированные цели, пишет телеканал 360. Об этом рассказал командующий войсковой Противовоздушной обороной Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Александр Леонов, передает «Газета.Ru». Одним из главных достоинств комплекса он назвал малую радиозаметность.
Ранее стало известно, что Россия в 2018—2027 годы потратит на перевооружение армии 19 трлн рублей. Об этом сообщил источник, близкий к администрации президента, напоминает «Национальная служба новостей».