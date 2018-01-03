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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
16:39  03 января 2018 2

Легендарный журнал Playboy перестанут издавать

Журнал издают с 1953 годаФото: Flickr

Издатели Playboy могут отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала. Прибыль с ее продаж снизилась по меньшей мере на 7 млн долларов ежегодно.

Руководство компании Playboy Enterprises рассматривает возможность отказа от печатной версии издания, однако окончательное решение еще не принято, передает RT. Издатели хотят сосредоточиться на более обширном проекте под названием «мир Playboy». Он «гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого», цитирует телеканал 360 главу Playboy Enterprises Бена Кона.

Он пояснил, что в 2018 году компанию могут трансформировать в «организацию, управляющую брендом». Сейчас серьезные доходы организации приносит передача прав на использование бренда сторонним фирмам — владельцам казино и ночных клубов, производителям продукции различного рода. Уточняется, что Бен Кон видит в этом основное будущее Playboy Enterprises.

Ранее лицом Playboy впервые в истории журнала стала девушка-трансгендер Инеса Рау. Она появилась на обложке в ноябре 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Номер был посвящен основателю журнала Хью Хефнеру, который умер 28 сентября в возрасте 91 год.

Юрий Викторов
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