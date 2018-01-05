Вызвавший недовольство Хрущева художник умер в Париже

08:19 05 января 2018 1

Янкилевский не дожил до 80-летия всего полтора месяца Фото со страницы alek.d.epstein в Facebook

В Париже скончался один из родоначальников московского концептуализма, художник Владимир Янкилевский. В 1962 году его картины вызвали резкую критику Никиты Хрущева.

О смерти Янкилевского сообщил руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алик Эпштейн. Он написал в Facebook: «Случилась трагедия. Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия». Эпштейн назвал художника уникальным человеком и выразил надежду на то, что навсегда сохранится память о нем и в истории русского и мирового искусства.

В 1962 году Владимир Янкилевский окончил Полиграфический институт. В этом же году его работы были выставлены на выставке «XXX лет МОСХа», где их раскритиковал тогдашний секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и назвал «мазней».

Янкилевский покинул СССР в 1990 году, после чего жил в Нью-Йорке и Париже, сообщает «Федеральное агентство новостей». Российский художник и писатель Михаил Кантор в своем Facebook рассказал про Янкилевского: «Жизнь долгая, 80 лет — вполне достойный возраст. Первую половину жизни Янкилевский прожил в России, где был подпольным художником. Последние десятилетия жил в Париже, где тоже был своего рода подпольным художником. Работал Янкилевский до самой смерти… В его крошечной парижской квартире — гостиная была и мастерской; на малюсенькой кухне обедали. Вокруг картины. Вроде бы неплохая жизнь для художника — но он вправе был рассчитывать на большее. И заслуживал большего».

Работы Янкилевского были выставлены в «Центре Жоржа Помпиду» в Париже, в Дрезденской национальной галерее. Уже после распада Советского Союза выставки художника проходили в Москве и Санкт-Петербурге.