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14 января 2018
Главные новости Москвы
14:43  14 января 2018 1

Президент Франции Макрон написал эротический роман об отношениях с супругой

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эмануэль Макрон в 16 лет написал роман о своих отношениях с учительницейФото: Личная страница Эммануэля Макрона в instagram

Во Франции активно обсуждают новый эротический роман, который, как утверждают знатоки, нынешний президент страны Эммануэль Макрон написал еще в юном возрасте. В нем Макрон повествует о своих отношениях с учительницей, а ныне женой Бриджит Макрон.

Слухи об эротическом романе Макрона разнеслись после того, как появился анонс биографической книги первой леди Франции. Автор книги — журналистка Маэль Брун сообщила, что Макрон в шестнадцатилетнем возрасте сочинил роман и несколько стихов, пишет портал «Русская планета».

Существование романа из-под пера юного Макрона подтвердила и экс-соседка будущего президента, заверив, что в романе описаны отношения Макрона с женой Бриджит. Соседка знает об этом достоверно, так как лично распечатывала будущему президенту страны 300 страниц его творения. Как утверждает женщина, «это был смелый роман, немного непристойный». Все имена в книге были изменены, но соседка выразила уверенность, что Макрон выражал в произведении свои чувства к Бриджит.

Эммануэль Макрон познакомился с будущей женой Брижит, во время учебы. Она преподавала ему французский язык и вела театральный кружок. Пара официально оформила отношения в 2007 году.

К сожалению, названия эротического романа, авторство которого принадлежит Макрону, СМИ не называют.

Нина Калинина
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