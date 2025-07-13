Дума рассмотрит законопроект о гражданских женах бойцов ВС РФ

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Гражданские жены погибших бойцов смогут официально претендовать на льготы и наследство
Гражданские жены погибших бойцов смогут официально претендовать на льготы и наследство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во вторник, 15 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволит гражданским женам погибших участников спецоперации (СВО) получать меры государственной поддержки наравне с официальными супругами. Документ находился на рассмотрении более полутора лет из-за серьезных разногласий между законодателями, однако в итоге достигнут компромисс.

«Гражданский брак погибших бойцов не будет признаваться законным, однако их вдовы получат все льготы, предусмотренные для официальных супругов. Авторы инициативы предложили дополнить закон „О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ“ статьей 14 — о праве „установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства“, — пишет „Коммерсант“.

По сведениям издания, суд сможет признать отношения брачными, если гражданские супруги прожили совместно не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее одного года. Признание судом гражданского брака позволит женщинам погибших бойцов претендовать на наследство и льготы.

Как сообщало URA.RU ранее, законопроект, предоставляющий гражданским женам погибших участников СВО право на наследство и социальные льготы, был внесен в Госдуму 30 января 2024 года по поручению президента РФ. Инициатива предусматривала судебное подтверждение факта совместного проживания для получения выплат и наследства. Ранее уже были введены аналогичные меры поддержки, в частности, разрешение пользоваться автомобилями погибших военнослужащих до вступления в наследство.

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Во вторник, 15 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволит гражданским женам погибших участников спецоперации (СВО) получать меры государственной поддержки наравне с официальными супругами. Документ находился на рассмотрении более полутора лет из-за серьезных разногласий между законодателями, однако в итоге достигнут компромисс. «Гражданский брак погибших бойцов не будет признаваться законным, однако их вдовы получат все льготы, предусмотренные для официальных супругов. Авторы инициативы предложили дополнить закон „О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ“ статьей 14 — о праве „установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства“, — пишет „Коммерсант“. По сведениям издания, суд сможет признать отношения брачными, если гражданские супруги прожили совместно не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее одного года. Признание судом гражданского брака позволит женщинам погибших бойцов претендовать на наследство и льготы. Как сообщало URA.RU ранее, законопроект, предоставляющий гражданским женам погибших участников СВО право на наследство и социальные льготы, был внесен в Госдуму 30 января 2024 года по поручению президента РФ. Инициатива предусматривала судебное подтверждение факта совместного проживания для получения выплат и наследства. Ранее уже были введены аналогичные меры поддержки, в частности, разрешение пользоваться автомобилями погибших военнослужащих до вступления в наследство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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