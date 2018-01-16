Донцова рассказала, кто спас ее от рака. ВИДЕО

21:16 16 января 2018 0

Дарья Донцова считает, что победить рак можно даже на последней стадии Фото с официальной страницы dontsova_official в Instagram

Дарья Донцова в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказала о том, как поборола рак. Сейчас писательница сама помогает миллионам женщинам справиться с онкологическими заболеваниями.

Донцова долгое время скрывала от общественности, что перенесла рак. Она рассказала в эфире, что проблемы со здоровьем начались у нее в 1998 году. Тогда вместе с семьей она отдыхала в Тунисе. В женской раздевалке во время того, как Дарья надевала купальник, ее подруга-врач обратила внимание на ее грудь и рекомендовала срочно возвращаться в Москву и пройти обследование. На первом приеме писательнице сообщили, что у нее рак уже в IV стадии.

«Я вышла из этой больницы. У меня началась истерика, сопли со слезами. Я села на автобусной остановке. У меня трое детей, бабушки, свекровь и мама, на тот момент молодой муж, профессор. Кто с ними останется?» — поделилась Дарья в программе. Она призналась, что тогда чуть не сошла с ума от осознания того, что ей осталось жить несколько месяцев.

После операции Донцова прошла несколько курсов химиотерапии в больнице. Там она начала писать книги после совета мужа, который приносил ей бумагу и ручку в палату. «Первые 150 страниц я написала недели за две. И после этого остановиться уже не могу», — рассказала Дарья.

Писательница считает, что победить рак можно даже на последней стадии. К ней приезжают люди из разных городов и стран за автографом, который считают счастливым, сообщает издание Star Hit.