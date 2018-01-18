Песков заявил, что всегда говорит только правду. ВИДЕО

19:26 18 января 2018 1

Дмитрий Песков всегда говорит только правду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никогда не говорит неправду. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду, Песков коротко заявил: «Нет». Анонс программы с Дмитрием Песковым вышел на телеканале «Россия 24», сама программа будет показана на телеканале «Россия 1» в воскресенье вечером, сообщает RT.

Ранее на своей странице в Instagram ведущая Наиля Аскер-заде разместила анонс предстоящего выпуска. Там Песков рассказал, что президент Владимир Путин не любит «лжи и некомпетентности». Песков также заявил, что считает себя простым «госслужащим». Кроме того, он поведал, как ему удается совмещать работу с «бешеным графиком» и семейную жизнь.