10:18 31 января 2018 25

К обвинениям в адрес сборной России присоединился прославленный латвийский спортсмен Фото: pixabay.com © URA.RU

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс обвинил российских спортсменов в уничтожении олимпийского духа и краже его личных побед. Комментируя отстранение россиян от Игр-2018 в Южной Корее, Дукурс отметил, что доверяет публикациям западных СМИ на тему допингового скандала.

«В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец-то восторжествует, теперь это уже никого не волнует. Русские мне говорили: „Как ты можешь верить тому, что пишут?“ Но мой ответ был таким: „А почему я должен верить вам?“» — цитирует спортсмена из Латвии «Лента.ру».

Напомним, что в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в Олимпиаде в Южной Корее. Ряду российских спортсменов разрешили участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом, в то время как лидеры команды — уральский биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов — остались за бортом.



Позже президент РФ Владимир Путин призвал ведущие мировые державы не превращать спорт в «задний двор грязной политической кухни». Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МОК продолжится, несмотря на спорное решение о недопуске сборной России на Олимпиаду, напоминает «Федеральное агентство новостей».