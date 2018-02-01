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01 февраля 2018
31 января 2018
04:07  01 февраля 2018 0

В США поезд с коллегами Трампа врезался в грузовик и сошел с рельсов. Есть жертвы. ВИДЕО

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Из конгрессменов никто серьезных ранений не получилФото: Владимир Андреев © URA.RU

Поезд, в котором ехали члены конгресса от Республиканской партии США, врезался в мусоровоз в Западной Виргинии. При столкновении погиб один из двоих находившихся в грузовике человек, второй был госпитализирован на вертолете.

«Есть одна жертва и один серьезно раненый. Среди членов конгресса серьезных ранений нет», — сказала пресс-секретарь США Сара Сандерс. По ее словам, Дональд Трамп проинформирован о ситуации в Западной Виргинии, ему регулярно сообщают о последних событиях, передает «Федеральное агентство новостей».

В поезде, по некоторым данным. находился спикер палаты представителей Пол Райан, пишет RT. Что касается остальных пассажиров, различные повреждения получили около двадцати из них, но лишь четверым из них, в том числе двум работникам поезда, понадобилась госпитализация. Состоится ли собрание конгрессменов-республиканцев, которое должно было пройти в штате Западная Виргиния с участием президента и вице-президента США в предстоящие дни, пока неизвестно.

После столкновения, по информации СМИ, состав частично сошел с рельсов.

Александр Черноскутов
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