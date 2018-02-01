04:07 01 февраля 2018 0

Из конгрессменов никто серьезных ранений не получил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поезд, в котором ехали члены конгресса от Республиканской партии США, врезался в мусоровоз в Западной Виргинии. При столкновении погиб один из двоих находившихся в грузовике человек, второй был госпитализирован на вертолете.

«Есть одна жертва и один серьезно раненый. Среди членов конгресса серьезных ранений нет», — сказала пресс-секретарь США Сара Сандерс. По ее словам, Дональд Трамп проинформирован о ситуации в Западной Виргинии, ему регулярно сообщают о последних событиях, передает «Федеральное агентство новостей».

В поезде, по некоторым данным. находился спикер палаты представителей Пол Райан, пишет RT. Что касается остальных пассажиров, различные повреждения получили около двадцати из них, но лишь четверым из них, в том числе двум работникам поезда, понадобилась госпитализация. Состоится ли собрание конгрессменов-республиканцев, которое должно было пройти в штате Западная Виргиния с участием президента и вице-президента США в предстоящие дни, пока неизвестно.

После столкновения, по информации СМИ, состав частично сошел с рельсов.