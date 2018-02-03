В США умер отец американского посла в России

04:17 03 февраля 2018 0

Джон Хантсман запомнился как один из самых щедрых благотворителей Фото: Александр Константинов © URA.RU

Миллиардер и благотворитель Джон Хантсман, отец американского посла в России Джона Хантсмана-младшего, умер в Соединенных Штатах на 80-м году жизни. Об этом сообщил его сын и председатель Центра по исследованию рака имени Хантсмана — Питер.

«Самый лучший способ почтить нашего основателя и председателя — продолжать его страстные труды и концепцию, пока мы не добьемся нашей цели — истребления рака», — цитирует издание Desert News заявление Питера.

Хантсман-старший, как отмечает RT, основал крупную компанию, которая занималась химической промышленностью. Также он запомнился американцам как наиболее щедрый благотворитель страны [пожертвовал больше 1,6 млрд долларов] и бывший работник администрации президента США Ричарда Никсона.