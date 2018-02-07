В России стали пить почти вдвое меньше

05:06 07 февраля 2018 0

Общие объемы продаж спиртного выросли, но это были в основном слабоалкогольные напитки Фото: Илья Московец © URA.RU

За минувшие 13 лет количество алкоголя, употребляемого населением России, в пересчете на чистый спирт сократилось практически вдвое. Если в 2004 году на душу населения приходилось 20,3 литра спирта, то по итогам 2017 года этот показатель составил 10,3 литра.

При этом, как сообщают «Известия», самый резкий спад произошел 10 лет назад — до 16,4 литра, что на 40% больше по сравнению с 2017 годом. По оценкам экспертов издания, спад потребления алкоголя на 300 мл в этиловом спирте сопоставим с 900 г водки, 4,5 литров сухого вина либо 10 литров светлого пива. В Минздраве считают, что ситуация связана с тем, что россияне научились получать удовольствие без алкоголя — например, от занятий спортом.

Кроме того, на ситуацию могли повлиять ограничительные меры на государственном уровне. Так, были запрещены продажи спиртного в ночное время: с 23:00 до 8:00 (в ряде регионов этот интервал еще больше), а также в ларьках и павильонах. Одновременно с этим практически ежегодно повышались акцизы на алкоголь и минимальная розничная цена на водку.

По оценкам Минздрава, больше всего непьющих сейчас — это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Диагноз «алкоголизм» за последние пять лет также сократился на 40%. Сократилось и количество отравлений алкоголем — на 1,5 тыс. случаев по сравнению с 2016 годом. Правда, общие объемы реализации алкоголя в 2017 году напротив, выросли на 2,1%, до 209 млн декалитров, но этот показатель не учитывает ни пива, ни других «пенных» напитков -(сидра, медовухи и др.) — их продажи увеличились сразу на 10%, до 742 млн декалитров.

Тем не менее, в ведомстве не находят противоречия между данными об общем росте продаж алкоголя и сокращением его потребления в пересчете на чистый спирт. Речь идет о том, что граждане постепенно стали отходить от потребления крепких алкогольных напитков (водка, виски, коньяк), переключаясь на более слабые (пиво и вино), постепенно переходя на их «эстетическое» потребление.