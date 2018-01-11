Павел Дуров заявил, что Telegram нельзя считать российским продуктом. Серверы, юридические лица, разработчики и банковские счета компании находятся не в России — обосновал он эту позицию на своей странице в Twitter.
Так Дуров отреагировал на публикацию статьи Financial Times под заголовком «Российское приложение Telegram хочет присоединиться к блокчейн-мании», сообщает телеканал 360. В материале говорилось, что инфраструктура мессенджера находится в России.
Напомним, что создатель «ВКонтакте» представил свой новый проект в 2013 году, а еще через год уехал из России, заявив, что ему стало трудно вести свой бизнес. Прошлым летом мессенджеру грозила блокировка, так как руководство компании не предоставило Роскомнадзору запрошенные для реестра организаторов распространения информации сведения. В октябре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные по декодированию сообщений.
Между тем, как уже сообщало «URA.RU», в ближайшее время в мессенджере может появиться аккаунт действующего президента России Владимира Путина.