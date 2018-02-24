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24 февраля 2018
16:16  24 февраля 2018 0

Один из российских регионов уже «отчитался» о явке на выборах президента. СКРИН

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, пенсионерка, кабинки для голосования, бабушка, пожилая, выборы 2017
Уже через час данные о явке пропали с сайтаФото: Александр Мамаев
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Данные о явке на грядущих выборах президента России опубликовал сайт избирательной комиссии Тульской области. Впоследствии этот факт объяснили тестированием ресурса.

Как передает один из телеграм-каналов, в разделе «Предварительные сведения об участии избирателей в выборах» появилась информация о явке в Советском районе Тулы на 10.00, 18 марта. Данные гласили, что на выборах проголосовали 40,05% избирателей. Аналогичные сведения «поступили» и от участковых избирательных комиссий района — явка составила от 18,12% до 77,29%.

Уже через час эти данные пропали с сайта. «Информация была ошибочно размещена на сайте в режиме тренировки», — пояснил председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

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Наталья Володина
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