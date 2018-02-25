18:55 25 февраля 2018 2

Тайсон сказал, что лучшим становится тот, кто делает противникам максимально больно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легенда американского бокса Майк Тайсон и знаменитый российский боксер Константин Цзю сегодня весь день проводят в Екатеринбурге по приглашению Русской медной компании Игоря Алтушкина. На пресс-конференции, которая прошла в музее «Россия — моя история», звездные гости рассказали, как сделать бокс и другие единоборства массовыми и популярными.

Майк Тайсон и Костя Цзю, которые вчера побывали в Челябинске и провели там мастер-класс для юных спортсменов, а сегодня устроили открытый урок в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта, сходятся в одном: в первую очередь надо активно развивать детский спорт. Во время пресс-конференции Цзю, более знакомый с российскими реалиями, отметил также необходимость воспитания качественных тренеров, в связи с чем известный боксер уже занимается разработкой специальных программ.

Кроме того, Тайсон и Цзю, имена которых известны даже тем, кто не сильно увлекается боксом, отметили значение личности спортсмена и рассказали, что нужно сделать, чтобы собирать на свои бои полные залы. «Мне повезло, я очень рано понял, что побеждать нужно красиво. Меня любили. На Майка Тайсона люди ходили, потому что он мог уложить соперника в первые 30 секунд, и это тоже было красиво», — сказал Константин Цзю.

1/6 Открытая тренировка с участием боксёров Майка Тайсона и Константина Цзю прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом российский боксер отметил, что у него никогда не было цели покалечить соперника, поэтому ему не близки бои ММА, где можно продолжать избивать соперника на полу. Майк Тайсон, в свою очередь, вывел другую формулу успеха. «Бокс и единоборства похожи на бои гладиаторов. Чем больнее ты кому-то сделал, тем больше тебя любят», — сказал Тайсон.

Журналисты попытались сравнить «железного Майка» и звезду смешанных единоборств, эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Он известен тем, что устраивает шоу, чаще словесное, еще до начала боя. Тайсон похвалил Макгрегора за популяризацию боев, но отметил, что сам он все-таки не проигрывал, а ирландец был побит боксером Флойдом Мейвезером.