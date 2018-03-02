{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
Главные новости Москвы
16:17  02 марта 2018 0

Предприимчивый россиянин решил нажиться на катастрофе Ан-148

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Мошенник собирал деньги через соцсетиФото: Вениамин Фарготов © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Житель Подмосковья Дмитрий Ершов представлялся другом погибшего при крушении Ан-148 москвича Алексея Никитченко и собирал деньги якобы на помощь его семье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Объявление о сборе денег для родственников Никитченко Ершов опубликовал в соцсетях спустя три дня после авиакатастрофы. В посте говорилось, что у погибшего на борту Ан-148 мужчины остались жена и двое маленьких детей и семья не может позволить себе похороны. Ершов призывал пользователей помочь им. «Даже 100 рублей сейчас помогут Наташе проводить любимого в последний путь», — писал он.

Супруга погибшего Никитченко, Алена, рассказала, что не просила незнакомца о помощи. «Он переврал не только мое имя, но и информацию о детях: у нас один маленький сын. Конечно, тяжело, и финансово в том числе. Но я не собиралась никого просить о помощи», — сообщила она. Молодой человек представлялся однокурсником Никитченко, заявляя, что авиакатастрофа для него — «личная трагедия». Ершову 20 лет, а погибшему москвичу — 29, уточняет издание. Предприимчивого обманщика разоблачили спустя несколько дней. Он удалил пост. Сколько мошенник собрал денег, неизвестно.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье 11 февраля. Он пропал с радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 18 февраля оперативный штаб сообщил о завершении поисковой операции на месте крушения, уточняет «Федеральное агентство новостей». После расшифровки данных черных ящиков комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что из-за обледенения приемников полного давления на табло в кабине пилотов могла быть указана неверная информация о скорости полета. Летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев, в интервью изданию Argumenti.ru назвал свою версию авиакатастрофы. «Кем надо быть, чтобы убить этот самолёт?» — удивился заслуженный пилот. Глава МЧС Владимир Пучков обратился к российским банкам и попросил списать кредиты погибших в авиакатастрофе Ан-148, пишет «Национальная Служба новостей».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров