Предприимчивый россиянин решил нажиться на катастрофе Ан-148

16:17 02 марта 2018 0

Мошенник собирал деньги через соцсети Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Житель Подмосковья Дмитрий Ершов представлялся другом погибшего при крушении Ан-148 москвича Алексея Никитченко и собирал деньги якобы на помощь его семье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Объявление о сборе денег для родственников Никитченко Ершов опубликовал в соцсетях спустя три дня после авиакатастрофы. В посте говорилось, что у погибшего на борту Ан-148 мужчины остались жена и двое маленьких детей и семья не может позволить себе похороны. Ершов призывал пользователей помочь им. «Даже 100 рублей сейчас помогут Наташе проводить любимого в последний путь», — писал он.

Супруга погибшего Никитченко, Алена, рассказала, что не просила незнакомца о помощи. «Он переврал не только мое имя, но и информацию о детях: у нас один маленький сын. Конечно, тяжело, и финансово в том числе. Но я не собиралась никого просить о помощи», — сообщила она. Молодой человек представлялся однокурсником Никитченко, заявляя, что авиакатастрофа для него — «личная трагедия». Ершову 20 лет, а погибшему москвичу — 29, уточняет издание. Предприимчивого обманщика разоблачили спустя несколько дней. Он удалил пост. Сколько мошенник собрал денег, неизвестно.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье 11 февраля. Он пропал с радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 18 февраля оперативный штаб сообщил о завершении поисковой операции на месте крушения, уточняет «Федеральное агентство новостей». После расшифровки данных черных ящиков комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что из-за обледенения приемников полного давления на табло в кабине пилотов могла быть указана неверная информация о скорости полета. Летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев, в интервью изданию Argumenti.ru назвал свою версию авиакатастрофы. «Кем надо быть, чтобы убить этот самолёт?» — удивился заслуженный пилот. Глава МЧС Владимир Пучков обратился к российским банкам и попросил списать кредиты погибших в авиакатастрофе Ан-148, пишет «Национальная Служба новостей».