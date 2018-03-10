07:31 10 марта 2018 0

Дикая кошка укусила мужчину Фото: Pixabay

В индийском Индауре леопард напал на одного из горожан. Инцидент удалось заснять на камеру смартфона.

По неизвестным причинам хищник пробрался в городскую черту. Горожане вызвали полицию и зоозащитников, а затем постарались преградить зверю путь к бегству. Напуганный леопард накинулся на одного из них и укусил мужчину. К счастью, дикую кошку удалось отогнать до того, как она убила нерасторопного.

Прибывшие специалисты нашли леопарда в одном из зданий. Его усыпили транквилизаторами и увезли в клинику. После медосмотра зверя отпустят обратно в дикую среду.