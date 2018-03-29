Глава Мордовии раскрыл секрет доступного жилья

Мордовии удалось накопить уникальный опыт в развитии жилищного строительства. Об этом «URA.RU» заявил глава республики Владимир Волков. По его словам, важнейшим инструментом региона в этой сфере является результативное участие во всех федеральных жилищных программах.
Так, в Мордовии активно используются механизмы поддержки от Агентства ипотечного жилищного кредитования и Фонда реформирования ЖКХ. В регионе очень востребована программа «Молодая семья», по которой новоселье справили уже более 11 тысяч семей. Много жилья строится в республике по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Мордовия успешно завершила программу переселения из аварийного жилья, на 100 процентов выполнила программу «Жилье для российской семьи». Третий год в республике действует программа льготной ипотеки под 5% годовых. Ее участниками стали уже более 3600 семей, в строительную отрасль дополнительно инвестировано почти 8,5 млрд рублей.
Самое главное, как подчеркнул Владимир Волков, за счет льготной ипотеки и федеральных программ удалось не допустить падения объемов жилищного строительства и сдержать рост цен на первичном и вторичном рынках. Глава Мордовии также отметил: «В течение пяти лет мы намерены выполнить задачу, которую поставил в послании президент России Владимир Владимирович Путин, и увеличить объемы строительства жилья в 1,5 раза». По его словам, основная цель — создание рынка доступного и качественного жилья, чтобы покупка собственной квартиры была по силам молодым и многодетным семьям, гражданам с невысокими доходами, чтобы люди могли эффективно использовать все инструменты государственной поддержки.