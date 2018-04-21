В Дагестане ликвидировали девять боевиков, готовивших бойню на майские праздники

В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены девять бандитов, которые собирались устроить бойню во время майских праздников. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Бандиты ожидали праздничных дней в одном из домов в Дербенте. Спецназ блокировал выходы, после чего начался штурм. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава местной полиции нет. Один боец спецназа получил легкое ранение, сообщает РИА «Новости». Ранее предполагалось, что в доме укрывались четверо террористов. В Дербенте и Дербентском районе 21 апреля в связи с поиском боевиков был объявлен режим контртеррористической операции, напоминают также Nation News.
Также 21 апреля ФСБ отчиталась об уничтожении террориста в Ставрополе. Принесший присягу главарю запрещенного в России ИГ боевик собирался устроить стрельбу и взрывы в здании краевого правительства и региональном управлении ФСБ.