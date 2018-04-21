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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:54  21 апреля 2018 0

Уничтожен террорист, пытавшийся взорвать правительство и УФСБ Ставрополья

ФСБ, фсб, силовики, офицер, военные, оружие, нападение, терроризм
При задержании террорист получил смертельные раненияФото: depositphotos.com © URA.RU

Сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГ планировал устроить резонансные теракты в столице Ставрпольского края. У него были изъяты планы подходов к зданиям краевого правительства и территориального органа безопасности, огнестрельное и холодное оружие, а также компоненты самодельного взрывного устройства. Сам злоумышленник 21 апреля был смертельно ранен при задержании.

«На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО „Исламское государство“, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и Управления ФСБ России по Ставропольского краю», — цитирует «Интерфакс» сообщение Федеральной службы безопасности.

Перед тем, как начать подготовку атаки, мужчина принес клятву лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади, уточняет также Nation News. Как сообщало «URA.RU», 17 апреля ФСБ сообщила об уничтожении террористической ячейки в Ростовской области. Трое боевиков были задержаны, а их главарь подорвался на собственной бомбе.

Владимир Васин
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