Уничтожен террорист, пытавшийся взорвать правительство и УФСБ Ставрополья

Сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГ планировал устроить резонансные теракты в столице Ставрпольского края. У него были изъяты планы подходов к зданиям краевого правительства и территориального органа безопасности, огнестрельное и холодное оружие, а также компоненты самодельного взрывного устройства. Сам злоумышленник 21 апреля был смертельно ранен при задержании.
«На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО „Исламское государство“, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и Управления ФСБ России по Ставропольского краю», — цитирует «Интерфакс» сообщение Федеральной службы безопасности.
Перед тем, как начать подготовку атаки, мужчина принес клятву лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади, уточняет также Nation News. Как сообщало «URA.RU», 17 апреля ФСБ сообщила об уничтожении террористической ячейки в Ростовской области. Трое боевиков были задержаны, а их главарь подорвался на собственной бомбе.