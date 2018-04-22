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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:19  22 апреля 2018 0

Россия отказалась гарантировать США невмешательство в выборы

Москва отреагировала на ультимативное заявление Джона ХантсманаФото: страница Джона Хантсмана в Twitter
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Россия не намерена давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы в одностороннем порядке. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Крутских.

Такое заявление стало ответом на недавнее заявление американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к консультациям с Москвой по вопросу кибербезопасности, если российская сторона не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — заявил Куртских в интервью газете «Коммерсант».

Собеседник издания подчеркнул, что РФ неоднократно заявляла об отсутствии намерений вмешиваться в политические процессы и пытаться как-либо повлиять на исход выборов в Америке.

Сергей Демин
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