Россия отказалась гарантировать США невмешательство в выборы

Россия не намерена давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы в одностороннем порядке. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Крутских.
Такое заявление стало ответом на недавнее заявление американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к консультациям с Москвой по вопросу кибербезопасности, если российская сторона не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.
«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — заявил Куртских в интервью газете «Коммерсант».
Собеседник издания подчеркнул, что РФ неоднократно заявляла об отсутствии намерений вмешиваться в политические процессы и пытаться как-либо повлиять на исход выборов в Америке.