Бывшая жена российского миллиардера отсудила у мужа суперяхту стоимостью 540 млн долларов

19:00 24 апреля 2018 0

В настоящее время судно пришвартовано в Дубае wikipedia.org

Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна получила право собственности на суперяхту Luna стоимостью 540 млн долларов (около 33,3 млрд рублей). Соответствующее решение вынес Верховный суд Лондона. Постановление суда является очередным в рамках «самого дорогого» развода в Великобритании.

Яхту Ахмедова арестовали в феврале агенты Верховного суда Лондона. На нее наложили арест. Но недавно семейный траст миллиардера получил право на обжалование этого действия путем устного слушания в Суде Международного финансового центра Дубая. Слушание по этому делу может пройти уже в следующем месяце. Однако, по мнению лондонского судьи, Ахмедов оставил яхту в ОАЭ, чтобы судно оказалось за пределами юрисдикции британского суда, а траст создан с целю уклонения от исполнения условий соглашения о разводе, сообщает издание «Русские Эмираты».

Ахмедов в свою очередь подчеркнул: «Это решение является просто еще одним примером того, как моя бывшая жена и ее юридическая команда манипулируют английской судебной системой». По его словам, слушание после апелляции будет проходить в следующем месяце. «Сама по себе идея того, что яхта может быть продана или передана госпоже Ахмедовой, фантастична», — заключил российский миллиардер.

Отметим, что 115-метровая Luna имеет две вертолетные площадки, десять VIP-кают, а также один из самых больших в мире бассейнов. В настоящее время судно пришвартовано в Port Rashid в Дубае.