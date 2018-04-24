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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:00  24 апреля 2018 0

Бывшая жена российского миллиардера отсудила у мужа суперяхту стоимостью 540 млн долларов

В настоящее время судно пришвартовано в Дубаеwikipedia.org

Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна получила право собственности на суперяхту Luna стоимостью 540 млн долларов (около 33,3 млрд рублей). Соответствующее решение вынес Верховный суд Лондона. Постановление суда является очередным в рамках «самого дорогого» развода в Великобритании.

Яхту Ахмедова арестовали в феврале агенты Верховного суда Лондона. На нее наложили арест. Но недавно семейный траст миллиардера получил право на обжалование этого действия путем устного слушания в Суде Международного финансового центра Дубая. Слушание по этому делу может пройти уже в следующем месяце. Однако, по мнению лондонского судьи, Ахмедов оставил яхту в ОАЭ, чтобы судно оказалось за пределами юрисдикции британского суда, а траст создан с целю уклонения от исполнения условий соглашения о разводе, сообщает издание «Русские Эмираты».

Ахмедов в свою очередь подчеркнул: «Это решение является просто еще одним примером того, как моя бывшая жена и ее юридическая команда манипулируют английской судебной системой». По его словам, слушание после апелляции будет проходить в следующем месяце. «Сама по себе идея того, что яхта может быть продана или передана госпоже Ахмедовой, фантастична», — заключил российский миллиардер.

Отметим, что 115-метровая Luna имеет две вертолетные площадки, десять VIP-кают, а также один из самых больших в мире бассейнов. В настоящее время судно пришвартовано в Port Rashid в Дубае.

Иван Шестак
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